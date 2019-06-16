16.06.2019 11:57
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KARABÜK GEÇ KALAN ÖĞRENCİLER CEZAEVİ NAKİL ARACI VE POLİS OTOSUYLA SINAVA YETİŞTİRİLDİ

KARABÜK'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara gelirken, 2 öğrenci cezaevi nakil aracıyla, 3 öğrenci de polis aracıyla sınava yetiştirildi.

KARABÜK'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara gelirken, 2 öğrenci cezaevi nakil aracıyla, 3 öğrenci de polis aracıyla sınava yetiştirildi. Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler koşarak gelip kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait midibüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Bir mahküm aracı da kampüse girerken 2 öğrenci tarafından durduruldu. Öğrenciler daha sonra cezaevi nakil aracıyla birlikte sınava yetişmeye çalıştı. Bir polis memuru da bir öğrenciyi polis otosuyla sınava yetiştirmeye çalışırken koşan 2 öğrenciyi görüp geri geri gidip yanlarına geldiği aracına alarak sınava yetiştirmeye çalıştı.KARABÜK GEÇ KALAN ÖĞRENCİLER CEZAEVİ NAKİL ARACI VE POLİS OTOSUYLA SINAVA YETİŞTİRİLDİ
Kaynak: DHA
Polis, Karabük, Güncel

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