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Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karabük-Gerede kara yolunda ulaşım, zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

23.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:50Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karabük- kara yolunda ulaşım, zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.
Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunda Gerede istikametine seyreden araçlar, Gerede'ye yaklaşık 10 kilometre mesafede zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 3 yolcu otobüsü, 5 otomobil, 2 tır ve bir minibüste hasar oluştu, yaralanan olmadı.
Her ihtimale karşı bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçlardaki yolcu ve sürücüleri muayene etti.
Gerede yönünde yaklaşık iki saat sağlanamayan ulaşım, kaza yapan araçların bir kısmının kaldırılmasıyla kontrollü olarak tek şeritten gerçekleştirilmeye başlandı.
Karayolları ve trafik ekipleri, yoldaki yolcu otobüsü, otomobil ve tırların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.

Karabük, Gerede, Güncel

Kaynak: AA

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