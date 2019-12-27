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Karabük halk otobüsünden düşen kadın öldü

Halk otobüsünden düşen kadın öldü (3)CENAZE NAMAZINI İMAM OLAN KARDEŞİ KILDIRDIKarabük'te, 2 gün önce, hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Satiye Yılmaz'ın cenazesi hastane morgundan alınarak 100'üncü Yıl...

27.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:04
Halk otobüsünden düşen kadın öldü (3)
CENAZE NAMAZINI İMAM OLAN KARDEŞİ KILDIRDI
Karabük'te, 2 gün önce, hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Satiye Yılmaz'ın cenazesi hastane morgundan alınarak 100'üncü Yıl Mahallesi'nde eşi Muhammed Yılmaz'ın imam olarak görev yaptığı 28 Evler Camii'ne getirildi. İmam Muhammed Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti.
Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk dua ederek, cenaze namazına katılanlardan helallik istedi. Safranbolu'da bir camide imam olarak görev yapan Ali Bayram, kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Ali Bayram, namaz sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Satiye Yılmaz'ın cenazesi Beşbinevler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Karabük halk otobüsünden düşen kadın öldü

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Kaynak: DHA


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