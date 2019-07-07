KARABÜK Havlandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı

Havlandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı Karabük
'te, bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin paspas sopasına bağlanan soğan çuvalıyla kurtarılardı.
Olay, öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi Bahçeşehir Apartmanı'nda meydana geldi. Giriş kattaki dairede oturan Cemil Erdoğan(23), kanat çırpmaları sesinin geldiği havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini gördü. Erdoğan, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede gelen ekipler, evdeki paspas sopasına soğan çuvalını bağlayarak banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna uzattı. Ayakları çuvala takılan güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye
ekipleri güvercini dışarı çıkartarak serbest bıraktı.