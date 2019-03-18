Karabük Hes'e Su Taşıyan Kanal Patlayınca Tarlalar Sular Altında Kaldı

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, hidroelektrik santrali kanalı patlayınca çevredeki tarlalar zarar gördü. Kanala su verilmesine kesilerek, onarım çalışması başlatıldı.
Safranbolu'ya bağlı Aşağı Güney
Köyü'nden geçen Soğanlı Çayı üzerindeki hidroelektrik santrali regülatöründen yükleme havuzuna su taşıyan iletim tünellerindeki beton kanallar, önceki gece saatlerinde patladı. Patlamayla birlikte taşan su yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Soğanlı Çayı'na karıştı. Çevrede ekili olmayan çok sayıda tarla zarar gördü. Tarlası zarar gören vatandaşlardan biri seli cep telefonuyla görüntüleyip duruma tepki gösterdi.Kanala su verilmesi kesilerek, onarım çalışması başlatıldı.
Güney, Safranbolu, Karabük, Güncel
Kaynak: DHA