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Karabük heyeti Bakan Soylu'yu ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

20.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:22
Karabük heyeti Bakan Soylu'yu ziyaret etti
Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette Bakan Soylu'ya Bakanlığın hizmet yürüttüğü hükümet konakları ve lojmanlar ile Emniyet Çevik Kuvvet Hizmet Binası, Safranbolu, Eflani ve Yenice İlçe Emniyet Amirlikleri hizmet binalarının yenilenmesi ile ilgili bilgiler paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, ziyarette ayrıca İçişleri Bakanlığınca il genelinde yürütülen hizmet sunumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Öte yandan Vali Gürel ve milletvekili Ünal'ın, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek ildeki yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel

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