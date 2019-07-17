Karabük heyetinden Bakan Fahrettin Koca'ya ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, sağlık alanında Karabük'te sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Koca'ya Karabük'teki hastanelerin durumu, bakanlığın takip ettiği yatırımlar, hekim sayısı ile ihtiyaç duyulan branş hekimleri hakkında bilgi veren heyet, sağlık alanında Karabük'e verdiği desteklerden dolayı Bakan'a teşekkür etti.

Ziyarette, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir de yer aldı.

Kaynak: AA