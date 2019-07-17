17.07.2019 21:07
Haberler» Güncel» Haber

Karabük heyetinden Bakan Fahrettin Koca'ya ziyaret

Karabük heyetinden Bakan Fahrettin Koca

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, sağlık alanında Karabük'te sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Koca'ya Karabük'teki hastanelerin durumu, bakanlığın takip ettiği yatırımlar, hekim sayısı ile ihtiyaç duyulan branş hekimleri hakkında bilgi veren heyet, sağlık alanında Karabük'e verdiği desteklerden dolayı Bakan'a teşekkür etti.
Ziyarette, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir de yer aldı.
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
02:43   Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu
02:34   Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
02:31   Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
02:28   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
02:23   BM'den Macaristan'a "göçmen" tepkisi
02:18   Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi
02:18   Emniyet Genel Müdürü değişti