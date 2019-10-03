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Karabük-kabuğu kırılan yavru kaplumbağa tedavi edildi

Kabuğu kırılan yavru kaplumbağa tedavi edildiKarabük'ün Safranbolu ilçesinde, kabuğu kırılan yavru kaplumbağa, veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

03.10.2019 11:13
Kabuğu kırılan yavru kaplumbağa tedavi edildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kabuğu kırılan yavru kaplumbağa, veteriner kliniğinde tedaviye alındı.
İlkokul öğrencileri, bir aracın üzerinden geçtiği yavru kaplumbağayı hemen yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde kaplumbağanın kabuğunun kırıldığı tespit edildi. 30 dakikalık operasyon sonunda kırık bölge telle sabitlendi. Tedavisinin tamamlanmasından sonra doğaya salınacak.
Veteriner hekim İlker Başdağ, Neyseki çok zor olmayan bir yerden çatlamış. Eklem yerlerinde ayrılma vardı. Bölgenin temizliğini yaptıktan sonra gerdirme yöntemiyle çatlağın uçların bir araya getirdik. Serklaj teliyle sabitledik. Kısa bir sürede kaynayacak. Yaşları ilerledikçe kabukları daha da sertleşir. Fakat bu darbeye dayanıklı oldukları anlamına gelmez. Araçlarımızı daha dikkatli kullanalım. dedi.
Karabük-kabuğu kırılan yavru kaplumbağa tedavi edildi

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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