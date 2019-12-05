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Karabük kar üstünde motosiklet heyecanı

Kar üstünde motosiklet heyecanıKarabük'te, adrenalin tutkunu 5 arkadaş, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda motosiklet kullanarak heyecan yaşadı.

05.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:40Karabük kar üstünde motosiklet heyecanı
Kar üstünde motosiklet heyecanı
'te, adrenalin tutkunu 5 arkadaş, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda motosiklet kullanarak heyecan yaşadı.
Karabük'te motosiklet tutkunu 5 arkadaş, kentin yüksek kesimlerine yağan karın tadını çıkartmak için Büyükdüz mevkisine gitti. Grup, yaklaşık 30 santimetreye ulaşan orman içerisindeki yollarda motosiklet kullandı. Zaman zaman motosikletler karın içerisinde kayarak devrildi, kara saplandı. Grubun ormandaki kar keyfi, kask ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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