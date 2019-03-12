Karabük Karabük'te 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Karabük
'ün Eskipazar
ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Dün gece saatlerinde Eskipazar'a bağlı Çandırlar köyünde Bekir Karlıçayır'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alev topuna dönen evi görenler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesiyle gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskipazar, Karabük, Güncel
Kaynak: DHA