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Karabük karda yüzerek eğlendiler

Karda yüzerek eğlendilerKARABÜK'te, üniversite öğrencisi 3 arkadaş iddia üzerine şortlarını giyerek kendilerince karda yüzerek eğlendi.

10.02.2020 00:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:26
Karda yüzerek eğlendiler
KARABÜK'te, üniversite öğrencisi 3 arkadaş iddia üzerine şortlarını giyerek kendilerince karda yüzerek eğlendi. 'te üniversite öğrencisi İbrahim Yücel, Muhammet Akdaş ve Murat Şılbır, iddia üzerine evlerinin bahçesinde karda yüzme yarışı yaptı. Şortlarını giyen arkadaşlar evlerinin bahçesinde kendilerini karların üzerine atarak yüzer gibi yaptı. Karda yuvarlanan arkadaşlar gönüllerince eğlenirken, üzerlerinde kaban ve montları bulunan arkadaşları ise bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.
Karabük karda yüzerek eğlendiler

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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