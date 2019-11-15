Haberler » Güncel » Karabük kardemir'de patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı - Haber

Karabük kardemir'de patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Kardemir'de patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralıKARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki yüksek fırında meydana gelen gaz basıncı patlamasında, müteahhit firma çalışanı işçilerden Mehmet Hayri Akpınar hayatını kaybetti, Ahmet Akbulut yaralandı.

15.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:28
Kardemir'de patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı
KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki yüksek fırında meydana gelen gaz basıncı patlamasında, müteahhit firma çalışanı işçilerden Mehmet Hayri Akpınar hayatını kaybetti, Ahmet Akbulut yaralandı.
Olay, bugün akşam saatlerinde, fabrikanın 1 Nolu Yüksek Fırını'nda meydana geldi. Müteahhit firma işçileri Mehmet Hayri Akpınar ve Ahmet Akbulut, yenileme işlemi yaptıkları sırada, gaz basıncı patlaması meydana geldi. Patlamada 2 işçi de yaralandı. İki işçi, fabrikanın ambulansıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden Akpınar'ın çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ
-Hastaneden detay
-Hastanede bekleyen işçiler
-Fabrikadan detay
Süre: (01.36) Boyutu: (180 MB.)
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)
Karabük kardemir'de patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 İstanbul trafiğinde son durum -3
19:42 250 basamaklı yokuşa asansörlü çözüm
19:42 Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları 2. İstişare Toplantısı Taşkent'te yapılacak
19:40 18 yaşındaki genç, evde vurulmuş halde ölü bulundu
19:40 Hassa'da asayiş uygulaması
15.11.2019 19:44:04