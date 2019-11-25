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Karabük kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtıKarabük'te, çay yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

25.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:37
Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı
'te, çay yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza, dün gece saatlerinde Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü idaresindeki 78 AC 699 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 10 metreden Soğanlı Çayı yatağına devrildi. Araç ağaçlara çarparak yan durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kontak anahtarı üzerinde olan araç ve çevresinde yaptığı aramalarda sürücüyü bulamadı. Hastanelere de herhangi bir yaralının gelmediği belirlendi. , aracın sürücüsü olduğunu, alkollü olduğu için de kaçtığını değerlendirdiği A.T.'yi (45) cep telefonuyla aradı. A.T. kazadan haberi olmadığını ve şehir dışında olduğunu söyleyip cep telefonunu kapattı.
Kaza yerine gelerek A.T.'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Erdal T., polis ekiplerine A.T.'nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Bolu'nun Gerede ilçesinde olduğunu söylediğini anlattı. Polis ekipleri bunun üzerine Erdal T.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hasar gören araç trafikten men edilerek vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılıp, çekiciye konulup otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karabük kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

Karabük, Polis, Çay, Güncel

Kaynak: DHA


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