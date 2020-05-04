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KARABÜK Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırtıyor

Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırtıyorKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bir ailenin kedi ile köpeği arasındaki dostluk, görenlerin içini ısıtıyor.

04.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:37
Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırtıyor
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan bir ailenin kedi ile köpeği arasındaki dostluk, görenlerin içini ısıtıyor.
Safranbolu'ya bağlı Kuzyaka Köseler köyünde yaşayan Erol ailesinin baktığı 'Bıdık' isimli köpek ile 'Karam' isimli kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Bıdık ve Karam bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor. Kedi ve köpeklerin pek anlaşamadıkları anlayışını yıkan bu dostluk, görenleri tebessüm ettirdi.
Kedi ve köpeğin sahibi Miraç Erol, Bıdık'ı sokaktan aldım çok hastaydı. Ön bacakları eğriydi, koşamıyordu hatta yürümekte bile zorluk çekiyordu. 1 sene boyunca tedavi ettirdim. Şuan durumu gayet iyi. Ne isim verelim diye düşünürken eşim Bıdık diye seslenmiş yemek vermek için o da bakınca ismi Bıdık kaldı. Kedimiz de sokak kedisi. Böylece dost oldular. Bunlar böyle sürekli yan yanalar. Beraber yatıp beraber kalkıyorlar. Aynı kulübede yatıp aynı yemekten yiyorlar. dedi. KARABÜK Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırtıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Safranbolu, Güncel, Haber

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