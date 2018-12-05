Karabük Köpeğin Saldırısına Uğrayan Karacayı Motosikletiyle Takip Ederek Kurtardı

Karabük
'ün Eskipazar
ilçesinde, motosikletiyle gezdiği sırada köpeğin saldırısına uğrayan karacayı 20 yaşındaki Burak Köklü kurtardı.
Eskipazar'a bağlı Başpınar
köyü ormanlık alanda motosikletiyle gezintiye çıkan Burak Köklü, bir köpeğin karacayı kovaladığını gördü. Burak Köklü, motosikletiyle onları takip ederek karacayı yakalayan köpeği uzaklaştırdı. Kurtulan karaca koşarak uzaklaşmaya çalışırken, bahçe tellerine çarparak düştü. Burak Köklü, kucakladığı karacanın tellerin üzerinden karşıya geçmesini sağladı. Karaca ormana doğru koşarak gözlerden kayboldu.
Yaşananları cep telefonuyla da görüntüleyen Burak Köklü, Motosikletle kros yaparken, köpeğin karacaya saldırdığını gördüm ve takip ettim. Köpek, tel örgülere sıkışan karacaya saldırdı. Bende karacayı kurtararak tekrar doğaya bıraktım. Mutluyuz. dedi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:17