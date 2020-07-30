KARABÜK Köpekleri ayırmak isterken tüfeği ateş alınca bacağından yaralandı

Köpekleri ayırmak isterken tüfeği ateş alınca bacağından yaralandı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde kavga eden köpekleri ayırmak isteyen Ramazan Bade, tüfeğinin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde meydana geldi. Ramazan Bade sokakta dolaştığı sırada köpeklerin kavga ettiğini gördü. İddiaya göre, kavga eden köpekleri ayırmak isteyen Ramazan Bade, hareket ettiği sırada tüfeğinin ateş alması sonucu sağ bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Ramazan Bade'ye ilk müdahalede bulundu. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bade, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.