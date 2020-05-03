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KARABÜK Koronavirüsün ardından süt üretimini arttırdı

Koronavirüsün ardından süt üretimini arttırdıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olan besiciler üretime devam ediyor.

03.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:51
Koronavirüsün ardından süt üretimini arttırdı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olan besiciler üretime devam ediyor. Koronavirüsün ardından talep nedeniyle günlük süt üretimini arttırdıklarını belirten Uğur Küpler, ?Koronavirüs sürecinde vatandaşlarımızın hiçbir şeklide endişe yaşamasına gerek yok. Çünkü biz üretmek için varız? dedi. Safranbolu ilçesinde koronavirüs önlemleri sürerken, hayvancılıkta üretim hız kesmeden devam ediyor. Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu'ya bağlı Kırıklar Köyü'ndeki besicileri ziyaret etti. Yapılan destekleme çalışmalarını yerinde inceleyen Ayvalık, "Pandemi süreci, bize bütün sektörlerin olumsuz etkilendiği bir süreç yasattı. Hemen hemen tüm sektörlerde işler hem aksadı, bazı sektörlerde ise durma noktasına geldi. Ama burada gıda sektörünün, tarım sektörünün olmazsa olmaz olduğunu bize gösterdi. Özellikle 2020-2021 sezonunda gıda arzının daha da artabileceği düşüncesiyle bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Üreticilerimizin hemen her koşulda yanındayız. Gerek hayvancılık işletmelerimizi gerek bitkisel üretim işletmelerimizi 24 saat esası ile karşılaştıkları her türlü sorunlar için gerekli tedbirleri aldık." dedi. Hayvancılık faaliyetine 10 yıl önce başladığını belirten, 70 büyükbaş hayvanı bulunan Uğur Küpler, "Koronavirüs ülkemizde görülmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüzün yaptığı acil eylem planı ile herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hatta bizim için koronavirüs var mı yok mu belli bile değil. Günde 400-500 litre süt üretirken talepler çoğaldı. Biz de talebi karşılamak için büyümek zorunda kaldık. Önceleri günde 400-500 litre süt üretirken şuanda günlük 700-750 litre süt üretiyoruz. Bu iş bizde talep patlamasına sebep oldu. Üretimimize devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Saman ve yemi sezon başında tedarik ettiğimiz için yeni sezona kadar Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Koronavirüs sürecinde vatandaşlarımızın hiçbir şeklide endişe yaşamasına gerek yok. Çünkü biz üretmek için varız. Daha da çok üreteceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok." diye konuştu. KARABÜK Koronavirüsün ardından süt üretimini arttırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Safranbolu, Karabük, Güncel, Haber

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