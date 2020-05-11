Haber, Son Dakika, Haberler

KARABÜK Kuaförler dua ederek işe başladı

Kuaförler dua ederek işe başladıKARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kuaför yeniden hizmet vermeye başlarken, çalışanlar dua ederek işe başladı.

11.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:20
Kuaförler dua ederek işe başladı
KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan kuaför yeniden hizmet vermeye başlarken, çalışanlar dua ederek işe başladı.
Karabük Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde hizmet veren bir kuaför sabah dualar eşliğinde açıldı. Kuaförde çalışanlar, iş yerinin önünde dua ettikten sonra içeri girdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında kuaförde tüm önlemler alındı. Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten işletme sahibi Sabri Başkaya, "Benim meslekte 50'nci yılım. Bu süreç içerisinde bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmemiştik. Ülkemizde ki bu sıkıntıdan dolayı 51 gündür kapalıyız. Devletimiz vermiş olduğu kurallar doğrultusunda bugün iş yerimizi açıyoruz. Bu süreci çok güzel kullanabilirsek bunun devamlılığı olacaktır. Çalışmaya alışkın olan bir sektör hiçbir zaman bu kadar uzun bir süre kapalı kalmamıştı. Bundan sonraki süreçte kullanacağımız ürünler tek kullanımlık ürünler olacak. Sosyal mesafeyi gözeten bir anlayış ile maskemiz ile karşılayıp kurallara uyarak hizmet vermeye çalışacağız" dedi. KARABÜK Kuaförler dua ederek işe başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Koronavirüs, Karabük, Kuaför, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan’ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük’te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Haber
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor Haber
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci’ye destek oldu Haber
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Haberler››Güncel››KARABÜK Kuaförler dua ederek işe başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:42: Ümraniye'de berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtıldı - Haber 14:41: Doktor eşi sosyal medyadan çağrı yaptı, plazma kan bulundu - Haber 14:40: AB'den İsrail'e ilhak uyarısı - Haber 14:39: Glütensiz kafede online satışlar başladı - Haber 14:37: Berberler ve kuaförler müşteri kabul etmeye başladı - Haber 13:26: MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı - Haber 12:56: Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor - Haber 10:35: 15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi - Haber 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin