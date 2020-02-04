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Karabük-kütüphanede çocuk hakları köşesi açıldı

Kütüphanede çocuk hakları köşesi açıldıKARABÜK'te, İl Halk Kütüphanesi'nde çocuk haklarını öğretmek amacıyla Çocuk Hakları Köşesi açıldı.

04.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:52
Kütüphanede çocuk hakları köşesi açıldı
KARABÜK'te, İl Halk Kütüphanesi'nde çocuk haklarını öğretmek amacıyla Çocuk Hakları Köşesi açıldı.
Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi, Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nde Çocuk Hakları Köşesi açtı. Çocuk haklarını öğretmek amacıyla açılan Çocuk Hakları Köşesi Türkiye'de il halk kütüphaneleri arasında yapılan ilk uygulama oldu. Kütüphanede, 6-14 yaş arası çocuklara belirlenen saatlerde çocuk haklarıyla ilgili eğitimler verilecek.
Çocuk Hakları Köşesinin açılış töreninde konuşan Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, "Çocuklar için neler yapabiliriz, çocuklar Karabük'te ne yapmalı diye düşündük. Bebek kütüphanemizi kurmak bir ilkti ve şuanda da Türkiye'de ilk defa bir halk kütüphanesinde çocuk hakları köşemiz olacak ve bunu Karabük gerçekleştiriyor." diye konuştu.
Karabük-kütüphanede çocuk hakları köşesi açıldı

Karabük Valiliği, Zübeyde Hanım, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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