Karabük Lpg Tankının İçinden 36 Kilo Eroin Çıktı

Lpg
tankının içinden 36 kilo eroin çıktı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA
)- KARABÜK'ün Yenice
ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü İ.A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç, Yenice'de durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç
sürücüsü İ.A., gözaltına alındı.
DHA,Yenice,Lpg
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:15