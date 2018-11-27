Karabük Mahalle Rengarenk Oldu

Karabük
Belediyesi, Öğlebeli Mahallesi'nde zamanla kötü bir görünüm kazanan evlerin dış cephelerini boyayınca mahalle rengarenk bir görünüm kazandı.
Karabük Belediyesi, Öğlebeli Mahallesi'nde zamanla kötü bir görünüm kazanan evlerin dış cephelerini boyamaya başladı. Belediye dış cephe boyama çalışmalarını sürdürürken, şimdiden mahalle rengarenk bir görünüme kavuştu. Belediye yetkilileri, boyama çalışmaları tamamlandığında Öğlebeli Mahallesi'nin rengarenk ve canlı bir görünüme kavuşacağını, Karabük'ün silueti haline geleceğini bildirdi. Mahalle sakinleri ise mahallelerinin güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, belediyeye teşekkür etti.
Karabük