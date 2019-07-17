17.07.2019 16:23
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Karabük Masterler oyuncuları TMVFL Türkiye karmasında

Karabük Masterler oyuncuları TMVFL Türkiye karmasında

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Milli Takımı'nın kadrosuna, Karabük Masterler takımı oyuncularından Fatih Öztürk ve Engin Altın da davet edildi.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Milli Takımı'nın kadrosuna, Karabük Masterler takımı oyuncularından Fatih Öztürk ve Engin Altın da davet edildi.

20. Ünye Uluslararası Kültür ve Sanat Turizm Festivali kapsamında 21 Temmuz'da oynanacak ve Devrek Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Baston ve Kültür Festivali kapsamında 24 Temmuz'daki Devrek Veteranlar maçı için TMVFL Sportif Direktörü Güvenç Kurtar tarafından milli takımın 22 kişilik kadrosuna davet edilen Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli formayla Karabük'ü en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.
Altın ise açıklamasında hem Ünye'de hem de Devrek'te Karabük'ün adını duyuracaklarını, bu nedenle heyecanlı olduklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Futbol Federasyonu, Türkiye, Karabük, Spor

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