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Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:24Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün kadın akademisyen yapılanmasına mensup ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen kişilere yönelik Karabük, Samsun ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aktif görevde bulunan doktor öğretim üyesi N.K.K. ve araştırma görevlisi S.S. ile daha önce görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi İ.A, öğretmenler E.E, S.T. ve R.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarılan şüpheliler, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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