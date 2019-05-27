Karabük merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

KARABÜK, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonla 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Karabük, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 170 gram skunk, 27 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi. Polis, 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' yaptıkları iddiasıyla Ş.E., E.T., G.C., S.A., M.S.D., D.A., Ü.C.D., Y.D., İ.S., E.K. ve M.A.E.'yi gözaltına aldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA