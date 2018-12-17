Karabük Milletvekillerinden Uzunkaya'ya Ziyaret

AK Parti Karabük
milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
'yı ziyaret etti.
AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, yoğun bütçe faaliyetleri esnasında bakanlık ve genel müdürlük ziyaretlerini tüm hızıyla sürdüren milletvekilleri Güneş ve Ünal'ın, Uzunkaya'ya nezaket ziyaretinde bulundukları belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü
makamında fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü ifade edilen açıklamada, milletvekillerinin misafirperverliğinden dolayı Uzunkaya'ya teşekkür ettikleri kaydedildi.
Cumhur Ünal,Celal Uzunkaya,Karabük
Kaynak: AA