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Karabük minibüs, bahçe duvarına çarptı 2 yolcu yaralı

Minibüs, bahçe duvarına çarptı 2 yolcu yaralıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

17.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:00
Minibüs, bahçe duvarına çarptı 2 yolcu yaralı
KARABÜK'ün ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 yolcu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Değirmenbaşı Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Hüsnü Bostancı'nın kullandığı 78 M 6022 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, minibüsteki yolcular Hamiyet Önkal ile Ayşe Gözetleyen yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Minibüs şoförü Yaşar Hüsnü Bostancı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük minibüs, bahçe duvarına çarptı 2 yolcu yaralı

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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