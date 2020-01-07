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Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak

Karabük Belediyesi tarafından Melisa köyü güzergahında yapımına başlanan yeni Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, modern imkanlarla çok sayıda hayvanın bakımı yapılacak.

07.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:01 Karabük modern hayvan barınağına kavuşacak
Belediyesi tarafından Melisa köyü güzergahında yapımına başlanan yeni Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde, modern imkanlarla çok sayıda hayvanın bakımı yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde donanımlı hayvan hastanesinin yanı sıra alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri ve kedi evi bulunduğu kaydedildi.

Merkezin devreye girmesi ile birlikte yaralı ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına daha konforlu bir bakım hizmeti sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedavileri yapıldıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılacak. Mevcut bulunan Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 2019 yılında yaklaşık olarak 2 bin 190 kedi ve köpeğe sağlık hizmeti verilirken, bunlardan 690 tanesine bulunduğu yerde aşı, 270 tanesi ise kısırlaştırıldı." - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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