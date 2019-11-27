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Karabük motosikletlinin devrilme anı kask kamerasında

Motosikletlinin devrilme anı kask kamerasındaKarabük'te, ormanda patika yolda devrilen motosikletlinin şarampole yuvarlanması arkadaşının kask kemarasına yansıdı.

27.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:56Karabük motosikletlinin devrilme anı kask kamerasında
Motosikletlinin devrilme anı kask kamerasında
'te, ormanda patika yolda devrilen motosikletlinin şarampole yuvarlanması arkadaşının kask kemarasına yansıdı.
Motosiklet tutkunu 2 arkadaş motosikletleriyle Araıcak ormanında gezintiye çıktı. Patika yolda ilerleyen motosikletlerden biri devrildi. Sürücüsü ise şarampole doğru yuvarlandı. Yaşananlar ise arkadan gelen motosikletli arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Arkadaşlar bir süre sonra ise tepeye çıkmaya karar verdi. Tepeyi çıkmaya çalışan motosikletli tepede bekleyen arkadaşının motosikletine çarparak üzerine düştü. Bu yaşanan olay da kask kamerasına yansıdı.

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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