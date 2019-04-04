Karabük Muhtar Adayları Tarafları Arasındaki Kavgada 16 Kişi Adliyede

Karabük
'te, muhtar adayları tarafları arasında çıkan ve tüfekle bir kişinin yaralanmasına sebep olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Salı günü akşam saatlerinde Cumayanı Köyü'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, yeniden aday olarak muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu
'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde çıkan yangında yeniden alevlendi. Dursun Aşık'ın evinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken, köylüler yardıma koştu. Bu sırada iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. av tüfeği ile ateş ederek Hasan Ş.'yi vurdu. Hasan Ş. yaralanırken, köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Köyde yaşanan gerginlik üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri geldi. Jandarma
ve polis ekipleri sirenler çalarak zırhlı araçlarla köye girince taraflar dağıldı. Köyde önlemler alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaylara karıştıkları belirlenen muhtar Bilal Bozkurt ile Nuri Güllüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ve polisin adliye çevresindeki geniş güvenlik önlemleri altında 16 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları ise adliye önünde bekleyişlerini sürdürdü.
Güllüoğlu, Karabük, Güncel
Kaynak: DHA