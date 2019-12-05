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Karabük odun yüklü tır'daki yangını itfaiye söndürdü

Odun yüklü TIR'daki yangını itfaiye söndürdüKARABÜK'ün Ovacık ilçesinde balataların ısınması nedeniyle lastiklerinden alev alarak yanmaya başlayan odun yüklü TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:17
Odun yüklü TIR'daki yangını itfaiye söndürdü
KARABÜK'ün ilçesinde balataların ısınması nedeniyle lastiklerinden alev alarak yanmaya başlayan odun yüklü TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay akşam saatlerinde, Karabük ile Ovacık'a bağlayan yolda meydana geldi. Ersin Kaplan idaresindeki 78 AJ 276 plakalı odun yüklü TIR'ın, balataların ısınması nedeniyle lastikleri yanmaya başladı. Lastiklerden çıkan dumanı fark eden Kaplan, TIR'ı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada Kaplan ve diğer sürücüler alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Kaplan, TIR çekicisini dorseden ayırdı. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Karabük odun yüklü tır'daki yangını itfaiye söndürdü

İtfaiye, Ovacık, Güncel

Kaynak: DHA


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