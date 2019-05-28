KARABÜK ÖNÜNDEKİ TIR'A ÇARPAN TIR'IN KABİNİ KOPTU 1 YARALI

Karabük
'ün Eskipazar
ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a çarpan TIR'ın kabini koptu. Kabin ile birlikte yola düşen sürücü yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Eskipazar Kemikli Rampaları mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Aşık İnan yönetimindeki 34 HZ 2648 plakalı TIR, önünde ilerlemekte olan Kemal Ünal
idaresindeki 78 AJ 476 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın kabini koparak yola düştü. Kabinden düşen Aşık İnan, yaralandı. İnan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, vinç yardımıyla hurdaya dönen TIR kopan kabiniyle birlikte yoldan kaldırıldıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA