22.06.2019 14:51
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KARABÜK Orman işçisinin dikkati yavru karacayı kesilmekten kurtardı

Orman işçisinin dikkati yavru karacayı kesilmekten kurtardıKarabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda motorlu testere ile kesim yapan İbrahim Güney(40), ağacın altında yavru karaca olduğunu fark etti.

Orman işçisinin dikkati yavru karacayı kesilmekten kurtardı
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde ormanda motorlu testere ile kesim yapan İbrahim Güney(40), ağacın altında yavru karaca olduğunu fark etti. Güney, gözündeki talaşı temizleyip su içirdiği karacayı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
Orman işçisi İbrahim Güney, kendisine yardım eden Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunu oğlu Yılmaz Güney(24) ile birlikte Sarıçiçek ormanlarında motorlu testere ile kesim yaparken ağacın altında saklanır vaziyette yavru karacayı fark etti. Güney, gözüne kaçan talaşı temizlediği karacaya su içirdikten sonra öperek sevdi. Cep telefonu ile anı ölümsüzleştiren İbrahim Güney,??5-10 dakikadır doğrama yapıyorduk. Bu mübarek ağacı doğrarken buradaymış. İyi ki motorla kesmedik. Çok sevimli bir yavru.dedi. Karacayı güle güle diyerek salıveren Güney, geri dönen karacaya bu seferde "Annen nerede Gelme, traktörle çalışacağım. Gözünü seveyim git" dedi. Baba ve oğlu daha sonra yavru karacayı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları karaca gözlerden kayboldu. Güney, daha sonra kesim yaptığı bölgedeki ağaçların altında başka yavru var mı diye kontrol ettikten sonra işine devam etti.KARABÜK Orman işçisinin dikkati yavru karacayı kesilmekten kurtardı
Kaynak: DHA
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