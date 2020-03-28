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KARABÜK Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Otelini sağlık çalışanlarına tahsis ettiKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otel işleten Ömer Ateş, sağlık çalışanlarının otelinde ücretsiz konaklayabileceğini belirterek, otellerinde konaklayarak koronavirüsten ailelerini koruyabileceklerini söyledi.

28.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:21
Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otel işleten Ömer Ateş, sağlık çalışanlarının otelinde ücretsiz konaklayabileceğini belirterek, otellerinde konaklayarak koronavirüsten ailelerini koruyabileceklerini söyledi.
Safranbolu'da 15 odalı 40 yataklı bir otelin sahibi olan Ömer Ateş, otelinde sağlık çalışanlarının ücretsiz konaklayabileceğini söyledi. Ailesinde de sağlık çalışanlarının olduğunu ve empati yaparak bu kararı aldıklarını belirten Ömer Ateş, koronavirüse karşı otelin düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirtti. Ömer Ateş ailesinde 3 sağlık çalışanının olduğunu açıklayarak, "Kendimize göre bizde elimizi taşın altına koyarak bir karar aldık. Ailemizde 3 tane sağlık çalışanı var. Farklı şehirlerde ikamet eden kardeşlerim var. Onlarla sürekli irtibat halindeyiz ve işten çıktıklarında görüşmelerimizde onlar da bir korku oluyor eve giderken. Acaba virüs kaptım mı? Acaba çocuklarıma, eşime bulaştırır mıyım? diye korkuları var. Düşündük ki bu sağlık çalışanlarında bekar olan var, evinde yaşlı anne babası olan var, onlara bakmak zorunda olan var. Taşıyıcı olmasınlar. Olası bir virüs kapma durumlarında evdeki bakmakla yükümlü oldukları yaşlı annesinin babasına virüs bulaştırmasınlar ve Allah korusun ölümlerine sebep olmasınlar diye düşündük" dedi.
Küçük bir otel olmalarına rağmen diğer işletmelere örnek olmak istediklerini ifade eden Ömer Ateş, şöyle konuştu:
"Otelimizde imkanlarımız çerçevesinde sağlık personellerine konaklamaları için personelimize beraber hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Sadece sağlık çalışanları için otelimizi konaklamaya ayırdık. Sağlık çalışanları derken doktorundan hemşiresinden taşeron işçisine kadar bütün personele. Hastanede çalışan bütün personeller kimliği ile gelip otelimizde konaklayabilir, istediği kadar bu süreç bitene kadar ücretsiz bir şekilde konaklayabilir. 15 odamız var, 40 yatak kapasitesi mevcut. Büyük bir işletme değiliz, belki diğer işletmelere örnek olabiliriz. Elimizden gelen bu zor günlerde toplumuyla vatandaşlarıyla bir dayanışma içerisinde olunması gerekiyor."
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KARABÜK Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Safranbolu, Ömer Ateş, Güncel

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KARABÜK Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

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