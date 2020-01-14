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Karabük oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı

Oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında bir iş yeri çalışanı müşteriye ait aracı kurtarmak isterken kolunun yanması sonucu yaralandı.

14.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:27Karabük oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı
Oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı
KARABÜK'ün ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında bir iş yeri çalışanı müşteriye ait aracı kurtarmak isterken kolunun yanması sonucu yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yeri ve 1 araç yandı.
Yangın, gece saatlerinde Ermersa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Seyfettin Dingil'e ait döşemecide çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını duyup gelen iş yeri çalışanı Tunay Alper, müşteriye ait aracı kurtarmak isterken sol kolundan yanarak yaralandı. Tunay Alper, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürülürken, iş yeri ve müşteriye ait bir hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Safranbolu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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