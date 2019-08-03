KARABÜK OTOMOBİL ASKIDA KALDI, 6 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

KARABÜK'te, rampada freni boşalınca geri hareket eden otomobil, bir apartmanın istinat bahçesinde askıda kaldı. Kaza sırasında istinat duvarından kopup düşen beton parçası nedeniyle balkonda uyuyan 2 üniversite öğrencisi büyük tehlike atlattı. Otomobilde mahsur kalan 2'si kadın 4 çocuk da vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Gamze Aktan yönetimindeki 67 LY 222 plakalı otomobil, rampa çıkarken bir anda geri hareket etti. Freninin boşaldığı öne sürülen otomobil, 4 katlı Sadettin Özer Apartmanı'nın istinat duvarına çarptı. Askıda kalan otomobilde Gamze Aktan ve yanındaki annesi Emine Alper ile sürücünün 2 çocuğu, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, TEHLİKE ATLATTI

Kaza sırasında istinat duvarından kopan beton parçası aşağı düşüp, en alt kat dairenin balkonun dış cephesine çarptı. Bu sırada balkonda uyuyan üniversite öğrencileri Ali Mızrak ve Alp Özgör, gürültüyle birlikte panik içinde yataklarından fırladı.

OTOMOBİLİN DÜŞMEMESİ İÇİN ÖN KISMINA BASTIRDILAR

Yardıma koşan çevre sakinleri, otomobilin ön kısmına bastırarak düşmesini önlemeye çalıştı. Sürücü Gamze Aktan ve 2 çocuğuyla annesi, otomobilden çıkartıldı. İhbar üzerine kaza yerine, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil itfaiye aracına halatla bağlanarak çekildi.

BİR DAHA BALKONA ÇIKMAYACAĞIM

Üniversite öğrencilerinden Ali Mızrak, Balkonda yatıyordum. Büyük bir ses çıktı. Bağırarak uyandım. Çok korktum. Çocuklar otomobilin içinde ağlıyordu. Yardıma koştuk. Ölümden döndüm. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Bir daha balkona çıkmayacağımö dedi.

Sürücü Gamze Altan pazardan eve doğru giderken, rampada otomobilin geri geri hareket ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA