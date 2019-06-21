21.06.2019 14:00
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KARABÜK Otomobil istinat duvarına çarptı Melek öldü, anne ve babası yaralandı

Otomobil istinat duvarına çarptı Melek öldü, anne ve babası yaralandıKarabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki Melek Benli (20) öldü, anne ve babası ise yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı Melek öldü, anne ve babası yaralandı
Karabük 'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki Melek Benli (20) öldü, anne ve babası ise yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Karabük- Zonguldak karayolu Yassıkaya mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Mehmet Benli (54), yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Mehmet Benli ile eşi Kezban (45) ve kızları Melek Benli yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melek Benli, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.KARABÜK Otomobil istinat duvarına çarptı Melek öldü, anne ve babası yaralandı
Kaynak: DHA
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