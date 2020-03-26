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KARABÜK Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralıKARABÜK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

26.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:46
KARABÜK Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
KARABÜK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Karabük Kapullu yolu mevkiinde meydana geldi. Erdem İncebacak idaresindeki 78 AAJ 636 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada, araçta bulunan Bircan Değirmenci (40) yaşamını yitirirken, sürücü Erdem İncebacak, Harun Değirmenci ve Celal Sezer yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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