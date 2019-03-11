Karabük Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı

Karabük"te, bisiklet kullanan 12 yaşındaki Eda Nur Aydoğan
'a otomobil çarptı. Havaya fırlayarak yola düşen Eda Nur ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret
Caddesi'nde meydana geldi. Aydın
E.(41) idaresindeki 34 GY 4647 plakalı otomobil, sokaktan yokuş aşağıya yolda caddeye giren Eda Nur Aydoğan'ın kullandığı bisikletle çarptı. Eda Nur çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak yola düştü. Ağır yaralanan Eda Nur gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eda Nur'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Aydın E. ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kaynak: DHA