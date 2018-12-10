Karabük Protokolü Dünya İnsan Hakları Günü'nü Kutladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:06



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:06

Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili ile Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Gürel mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabulünün 70. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.Türkiye tarafından da 6 Nisan 1949'da onaylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, tüm insanların dil, din, ırk ve hiçbir cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına alındığını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:"Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de, bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde, insan hakları konusunda sadece mevzuat değişikliğiyle yetinilmemiş, söz konusu değişikliklerin gerçek hayatta tam anlamıyla uygulanabilmesi ve toplum tarafından benimsetilebilmesi için kurumsal yapılanma, eğitim ve bilinçlendirme sürecine girilmiş ve toplum bazında yaygınlaştırılmıştır."Karabük Belediye Başkanı VergiliVergili de tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70. yıl dönümünü kutladıklarını kaydetti.Türkiye'nin beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bu evrensel değerlerin tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Vergili, şunları ifade etti:"Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşüncelerle; insan hakları ihlallerinin olmadığı, sevgi ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya temennisiyle başta milletimiz olmak üzere tüm dünya milletlerinin İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ürkmezer de "Toplumumuzun tüm bireylerinde insan hakları bilincinin oluşmasını, benimsenmesini ve toplumun huzur içinde yaşamasını temenni eder, tüm halkımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.