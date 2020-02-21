Haberler » Güncel » Karabük safranbolu'da 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti - Haber

Karabük safranbolu'da 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti

Safranbolu'da 2 bin 237 uzman erbaş yemin ettiKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 2 bin 237 jandarma erbaş yemin ederek göreve başladı.

21.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:21
'da 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 2 bin 237 jandarma erbaş yemin ederek göreve başladı.
Safranbolu'da bulunan 125. Jandarma Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 30'uncu dönem jandarma asayiş branşı 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti. Törene Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Orgeneral Çetin, törende yaptığı konuşmada, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi. Kursta başarılı olan uzman erbaşlara Orgeneral Çetin, Valisi Gürel, Korgeneral Çitil ve Albay Başkök tarafından belgeleri verildi.
Törende, uzman erbaşların ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin gösterileri gururla izlendi.
Karabük safranbolu'da 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti

Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 17:37:15