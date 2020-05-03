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KARABÜK Safranbolu'da koronavirüs sessizliği

Safranbolu'da koronavirüs sessizliğiUNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü.

03.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:02
Safranbolu'da koronavirüs sessizliği
UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü. Her gün binlerce turistin gezdiği tarihi ilçe en sessiz dönemlerini yaşıyor. Geleneksel Türk toplum yaşantısının bütün özelliklerini günümüze taşıması ve kendini zamana karşı saklamış olmasıyla, ?Korumanın Başkenti? unvanına kavuşan Safranbolu, sahip olduğu zengin kültürel mirası korumadaki başarısı ile UNESCO Dünya Miras Listesine alındı. Tarihi ilçede, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanlar, oteller ve konakların birçoğu yaklaşık 2 aydır kapalı. Her gün binlerce turistin gezdiği tarihi çarşı sokakları ise tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşıyor. Tarihi Çarşı esnaflarından olan Mevlüt Yüksel, "Bu süreci bir şekilde atlatacağız. Tabi ki esnaf arkadaşlar, hepimiz sıkıntıdayız. Devletimiz bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Bizde elimiz taşın altına koyup bu süreci atlatacağız. Başka çaresi yok. Virüsten dolayı yerli veya yabancı turist yok. Şuanda bizim işlerimizin açık olması gerektiği bir zamandı. Fakat turizm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi bizde de bitik vaziyette. Özellikle bugün pazar, normal şartlarda şuan buranın çok kalabalık olması lazımdı. Bu sene böyle oldu." dedi. Tarihi ilçede hediyelik eşya satan Gülay İnan, "Dünyanın her noktasında durum şuan böyle. İnşallah bugünlerinde geçeceğine inanıyorum. Dükkanımız açmasak bu sefer bizim de işlerimiz tamamen duracak, ekmek kapımız kapanacak. Ülkemiz şuan virüs ile iyi bir mücadele veriyor. Tüm dünya olarak bu işin içerisinden birlikte çıkacağız." diye konuştu. KARABÜK Safranbolu’da koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel, Haber

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