KARABÜK Safranbolu'da tarihi bina yandı

Safranbolu'da tarihi bina yandıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

22.05.2020 01:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 02:03
Safranbolu'da tarihi bina yandı
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş kurtarılamadı.
Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu'ya bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Ahmet Çağlayan'a ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. KARABÜK Safranbolu’da tarihi bina yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Safranbolu, Güncel, Haber

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