KARABÜK Safranbolu'da tarihi tüneller turizme kazandırılacak

Safranbolu'da tarihi tüneller turizme kazandırılacakUNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan tarihi kent Safranbolu'nun altında kesme taş ile örme kemerlerden oluşan, 4 asırlık 378 metre uzunluğundaki tünellerin 180 metresi turizme kazandırılacak.

04.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:41
Safranbolu'da tarihi tüneller turizme kazandırılacak
UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan tarihi kent Safranbolu'nun altında kesme taş ile örme kemerlerden oluşan, 4 asırlık 378 metre uzunluğundaki tünellerin 180 metresi turizme kazandırılacak. Osmanlı'dan kalan cami, han, hamam, köprü ve çeşmeleri, tarihi konak ve evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ilçenin altında bulunan tüneller turizme kazandırılacak. Mimari güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu'ya yeraltı tünelleri değer katacak. Akçasu Deresi'nin üstüne kemerler vasıtasıyla kurulan, yağmur suları ve kanalizasyonun sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için yapılan tüneller, Demirciler ve Bakırcılar çarşıları ile Cinci Hanı ile İzzet Mehmet Paşa Camii'nin altından geçiyor. Yeraltına kemerler kurularak yapılan tüneller o dönemde temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterirken, 380 metrelik tünellerin 180 metresi ziyarete açılacak. Safranbolu'daki yeraltı tünellerinin turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdüren Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, "Safranbolu'nun tarihi çarşısı içerisinde çok önemli bir atık su menfezi var. Bu Cinci Han Hamamı değimiz yerden başlıyor, İzzet Mehmet Paşa Camii'nin altından geçerek Tabakhane deresine akıyor. Buraya gelen turistler, hatta belki Safranboluluların bir kısmı bu eserin farkında bile değil. Safranbolu'nun altında da muazzam bir gezi alanı var." dedi.
Dizdar, zamanında Londra'da kanalizasyon nedir bilinmezken, Osmanlı Devleti'nin küçük bir kasabası olan Safranbolu'da bir atık su menfezinin olduğunu belirterek, ?Biz bunu gün yüzüne çıkartıp, yapıldığı dönemdeki önemini ortaya koyarak buranın ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Osmanlı Devleti'nin, Türklerin hijyene ve temizliğe ne kadar önem verdiklerini ortaya çıkartacak bir proje olduğunu biliyoruz. Bunun için buranın çok ilgi göreceğini umuyoruz. Safranbolu'da bütün kanalizasyonlar belli bir yerde toplanır ve öyle pencerelerden kaplar ile sokağa atılmazdı. Osmanlı Devleti'nin küçük bir kasabasında bile hijyene son derece önem veren tesislerin olduğu kıyaslaması yapılırsa, turistlerimize çok önemli bir yer olarak lanse edilecek. Burayı böylece gün yüzüne çıkartarak Safranbolu'nun bir turizm merkezi haline gelip ilgi odağı haline geleceğini umuyoruz." diye konuştu. KARABÜK Safranbolu’da tarihi tüneller turizme kazandırılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Han, Güncel, Haber

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