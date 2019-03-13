Karabük Safranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Yapılacak

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Safranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacakKARABÜK,(DHA) - ÜNLÜ yapımcı Türker İnanoğlu'nun adını taşıyacak iletişim fakültesi binasının Karabük Üniversitesi Safranbolu yerleşkesinde yapımına başlanabilmesi için imzalar atıldı.Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının yapım çalışmalarının başlanabilmesi için ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu'da bir araya gelerek protokol imzaladı. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası Karabük Üniversitesi'ne devredilen Safranbolu Kaymakamlığı'nın eski binasının bulunduğu yere inşa edilecek. Türker İnanoğlu ile Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın protokolü imzalamasının ardından iletişim fakültesi binasının inşaatına gerekli prosedürler tamamlanıp, yer teslimi yapıldıktan sonra başlanacak ve bina 2 yıl içerisinde tamamlanarak törenle hizmete açılacak.Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Safranbolu'nun en önemli değerlerinden birisi olan Türker İnanoğlu beye, üniversitemize gösterdiği ilgiden, teveccühten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bizim iletişim fakültemizin ismi artık bundan sonra Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olacak. Bu bir marka değeridir. Türkiye'nin en güzel, en saygıdeğer, saygın iletişim fakültesini oluşturmak üniversite olarak bizim boynumuzun borcudur. Türker İnanoğlu beye bize gösterdiği bu ilgiden, yakınlıktan, teveccühten dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah bu işi hep birlikte sırtlayacağız." dedi.Rektör Polat ayrıca, iletişim fakültesi binasının Safranbolu'nun ruhuna ve dokusuna uygun olarak inşa edileceğini belirterek, fakültenin her alanıyla salonuyla, sınıfıyla, koridoruyla, stüdyolarıyla baştan sona tasarlanmış orijinal bir proje olacağını belirtti.Türker İnanoğlu ise, "Ben Safranbolu'da doğdum, Safranbolu'yu çok seviyorum. Burada benim çok arkadaşlarım var ama büyük bir çoğunluğunu kaybettik, 7-8 kişi kaldı galiba. Safranbolu'ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istedim. İnşallah ülkemiz için iyi, hayırlı talebeler yetiştiririz. Hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.