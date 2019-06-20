20.06.2019 17:12
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Karabük, sağanakla göle döndü

Karabük, sağanakla göle döndü

KARABÜK'te, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

KARABÜK'te, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Kentte saat 14.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Fevzi Fırat Caddesi'ndeki bazı işyerlerini ise su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkalı rögar kapaklarını açmasıyla birlikte biriken sular tahliye edildi. Atatürk Bulvarı üzerindeki Kardemir Kavşağı ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Trafik ekipleri alt geçidin tek şeridini trafiğe kapattı.


- K
Kaynak: DHA
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Atatürk Bulvarı, Fırat, Güncel

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