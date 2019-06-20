20.06.2019 18:27
Haberler» Güncel» Haber

Karabük, sağanakla göle döndü

Karabük, sağanakla göle döndüKARABÜK'te, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Karabük, sağanakla göle döndü
KARABÜK'te, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Kentte saat 14.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Fevzi Fırat Caddesi'ndeki bazı işyerlerini ise su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkalı rögar kapaklarını açmasıyla birlikte biriken sular tahliye edildi. Atatürk Bulvarı üzerindeki Kardemir Kavşağı ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Trafik ekipleri alt geçidin tek şeridini trafiğe kapattı.Karabük, sağanakla göle döndü
Kaynak: DHA
Karabük, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:01 Yerli ve yabancı turizmciler Akçakoca'da
20:00 Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar, polis kovalamacasında yakalandılar
19:58 GÜNCELLEME - Etek giydirerek tehdit ve şantaj iddiası
19:57 Öğretmenlerden türkü ziyafeti
19:56 ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı kabul etti
19:56 "Umut Otobüsü"nün down sendromlu gençleri sahne aldı
19:54 Buğdayda 1 buçuk milyon ton rekolte beklentisi