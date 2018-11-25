Karabük Şarjda Bırakılan Cep Telefonu İş Yerini Yaktı

? KARABÜK'te, şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangını iş yeri sahibi ve esnaflar söndürdü. Cumhuriyet Mahallesi Şahin Tepesi
mevkiinde bulunan iş yerinde elektrik malzemeleri satışı tapan Lütfullah Karagül(30), cep telefonunu şarjda bırakarak yan taraftaki kahvehaneye gitti. Bir süre sonra patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı. Karagül ve esnaf arkadaşları, yangın tüpleriyle müdahale ettikleri alevleri söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu. Yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Lütfullah Karagöl
, "Cep telefonum şarjdaydı. Yüzde 100 telefondan çıktı yangın. Dükkana girdiğimde bir anda alev çarpıyordu. Arkadaşlar yardım etti ve yangını söndürdük" dedi.
25 Kasım 2018 Pazar 19:31