Karabük Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Karabük Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Karabük seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Karabük'te kim önde? Karabük seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

KARABÜK 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Karabük Belediye Başkanlığı için; AK Parti adına Burhanettin Uysal, İYİ Parti adına Dursun Altıparmak, SP adına Mehmet Yüce, MHP'den Rafet Vergili yarışacak. Toplam 8 aday, Karabük Belediye Başkanlığı yarışında. Karabük'ta seçmenlerin oy kullandığı 244 sandıktan 170 tanesi açıldı. Açılan sandıklardaki oyların adaylara göre dağılımı şöyle;

Rafet Vergili MHP 17.490 OY %40,89

Burhanettin Uysal AK Parti 17.417 OY %40,71

Dursun Altıparmak İyi Parti 7.390 OY %17,28

KARABÜK YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜK 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Karabük'te seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Karabük Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP'den Rafet Vergili % 50,83 oy oranı ile olmuştu. AK Parti'den Hasan Mısırlıgil ise % 42,76 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Erdal Demir% 2,61 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Soner Malkoç% 2,17 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

KARABÜK İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Karabük belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Karabük Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.