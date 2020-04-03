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Karabük şehir merkezine yıllık 32,37 milyon metreküp içme suyu sağlandı

Devlet Su İşleri (DSİ), Karabük şehir merkezine yıllık 32,37 milyon metreküp içme suyu sağlandığını bildirdi.

03.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:24
Karabük şehir merkezine yıllık 32,37 milyon metreküp içme suyu sağlandı
Devlet Su İşleri (DSİ), Karabük şehir merkezine yıllık 32,37 milyon metreküp içme suyu sağlandığını bildirdi.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük'te yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği belirtildi.
Karabük'te son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yapıldı. Karabük şehir merkezine yıllık 32,37 milyon metreküp içme suyu sağladık. 269 bin 578 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. Bir baraj inşa ettik. 4 bin 760 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 4 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 45 derenin ıslahını tamamladık. 6 sulama tesisimizin inşaatına da 2020 yılında devam edeceğiz.
DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu faaliyetleri ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır.
Bu kapsamda Karabük'te bugüne kadar 2 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesisler ile Karabük şehir merkezine yıllık toplam 32,37 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca Safranbolu ilçemizde 1 içme suyu tesisi inşaatı devem etmekte olup tamamlanması halinde Safranbolu ilçesi ve güzergah üzerindeki 4 köyün 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaktır."
Karabük için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 45 dere ıslah tesisi yaparak Karabük şehir merkezi ve 60 meskun mahal, bin 830 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 10 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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