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KARABÜK Taburcu edilen Cezayir vatandaşları ülkelerine gönderildi

Taburcu edilen Cezayir vatandaşları ülkelerine gönderildiKORONAVİRÜS salgını nedeniyle ülkelerine gidememeleri nedeniyle Karabük'te yurda yerleştirilen, hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine tedavi altına alınan 12 Cezayir vatandaşı taburcu edilerek, ülkelerine gönderildi.

11.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:21
Taburcu edilen Cezayir vatandaşları ülkelerine gönderildi
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ülkelerine gidememeleri nedeniyle Karabük 'te yurda yerleştirilen, hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine tedavi altına alınan 12 Cezayir vatandaşı taburcu edilerek, ülkelerine gönderildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşı olmak üzere 1724 kişi, 26 Mart tarihinde otobüslerle Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalanlar geçen hafta ülkelerine gönderilirken, 12 Cezayir vatandaşı hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine tedaviye alındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 14 günlük tedavi sürecinin ardından testleri negatif çıkan 12 Cezayir vatandaşı bugün taburcu edildi. Hastaneden çıkış yapan Cezayir vatandaşları ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a havaalanına gönderildi. KARABÜK Taburcu edilen Cezayir vatandaşları ülkelerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Karabük, Güncel
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